هل يستمر ارتفاع درجات الحرارة؟.. «الأرصاد» تكشف حالة الطقس الأيام المقبلة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة والظواهر الجوية، وما إذا كانت البلاد ستشهد ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة بدءًا من يوم الأحد إلى الجمعة المقبلة، بعد الموجة الحارة خلال الأيام السابقة.

وتوقعت «الأرصاد الجوية»، أن يسود طقس دافئ نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، ويكون مائلًا للدفء على السواحل الشمالية، ومائلًا للحرارة على جنوب الصعيد، وباردًا في أول الليل شديد البرودة في آخره وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

تحذير من الشبورة

وحذرت «الأرصاد» من انتشار الشبورة المائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأضافت أنه توجد فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة بنسبة حدوث 30% تقريبا، ويصاحبها نشاط للرياح على مناطق من الوجه البحري وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

هل يستمر ارتفاع درجات الحرارة؟

وبشأن ارتفاع درجات الحرارة، أوضحت هيئة الأرصاد الجوية أنه بدءا من اليوم السبت أخذت درجات الحرارة في الانخفاض التدريجي ويستمر هذا الانخفاض حتى نهاية الأسبوع لتكون درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية.

وجاءت درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة في الظل كالآتي:

درجات الحرارة الأحد 3-3-2024

- القاهرة الكبرى العظمى 23 درجة والصغرى 13 درجة.

- الوجه البحري العظمى 20 درجة والصغرى 12 درجة.

- السواحل الشمالية العظمى 25 درجة والصغرى 16 درجة.

- جنوب سيناء العظمى 24 درجة والصغرى 10 درجات.

- شمال الصعيد العظمى 28 درجة والصغرى 14 درجة.

درجات الحرارة الاثنين 4-3-2024

- القاهرة الكبرى العظمى 22 درجة والصغرى 12 درجة.

- الوجه البحري العظمى 21 درجة والصغرى 11 درجة.

- السواحل الشمالية العظمى 25 درجة والصغرى 16 درجة.

- جنوب سيناء العظمى 24 درجة والصغرى 10 درجات.

- شمال الصعيد العظمى 29 درجة والصغرى 14 درجة.

درجات الحرارة الثلاثاء 5-3-2024

- القاهرة الكبرى العظمى 25 درجة والصغرى 14 درجة.

- الوجه البحري العظمى 21 درجة والصغرى 12 درجة.

- السواحل الشمالية العظمى 28 درجة والصغرى 17 درجة.

- جنوب سيناء العظمى 25 درجة والصغرى 11 درجات.

- شمال الصعيد العظمى 32 درجة والصغرى 15 درجة.