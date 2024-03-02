هيئة الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس اليوم: نعيش فترة انتقالية

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك ارتفاعا في قيم درجات الحرارة حيث كانت درجات العظمى على القاهرة الكبرى 30 درجة مئوية خلال فترة النهار وهي أعلى من المعدلات الطبيعية بحوالى 7 درجات مئوية.

انخفاض درجات الحرارة اليوم

وأضافت غانم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن اليوم نشهد انخفاض درجات الحرارة بمعدل 5 درجات مئوية عن الأمس طبقا لتوقعات الهيئة العامة للارصاد الدرجة الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى 25 درجة مئوية لتنخفض تدريجيا على مدار هذا الأسبوع موضحاةأن قيم درجات الحرارة ستكون به مزيد من الانخفاضات لتكون بين 22 : 23 درجة مئوية على القاهرة الكبرى فترة النهار وتمثل المعدلات الطبيعية لمثل هذا الوقت من العام.

فترة انتقالية من انخفاض قيم درجات الحرارة لفصل الشتاء

وتابعت أننا نشهد فترة إنتقالية من انخفاض قيم درجات الحرارة لفصل الشتاء إلى ارتفاع قيم درجات الحرارة بفصل الربيع لافتا إلى أن نشهد انخفاض في فترات الليل مع غياب أشعة الشمس في قيم درجات الحرارة لتكون باردة وفي فترة الصباح المبكرة وخاصتنا في المدن الجديدة الأماكن المفتوحة التي لها ظهير صحراوي بشكل كبير.

وأوضحت أن اليوم نشهد نشاط للرياح سرعاته بين 30 إلى 40 كيلو متر على الساعة في معظم محافظات الجمهورية مما يساعد على الشعور بانخفاض قيم درجات الحرارة.