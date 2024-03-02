حكاية شارع بيت القاضي.. ظهر في برومو مسلسل حق عرب

أماكن أثرية وتراثية عديدة ظهرت في برومو مسلسل حق عرب من بطولة الفنان أحمد العوضي، الذي يُعرض في الموسم الرمضاني الحالي على إحدى شاشات شركة المتحدة، ومن ضمنها شارع بيت القاضي في المعز.

شارع بيت القاضي أو بوابة «بيت القاضي» من أحد المعالم الأثرية والتاريخية التي تقع ما بين حي الجمالية وشارع المعز، كما أنه هو الشارع الذي يكون مواجها لمجموعة السلطان المنصور قلاوون الشهيرة.

حكاية شارع بيت القاضي

كان شارع «بيت القاضي» جزءًا من قصر الزمرد الفاطمي، الذي كان جزءًا من القصر الشرقي الكبير، إذ في العصر المملوكي انضم قصر الزمرد إلى سيدة تدعى «تتر الحجازية» هي كانت ابنة السلطان المملوكي البحري المعروف الناصر محمد بن قلاوون، وقامت بعد ذلك ببناء مدرستها وقصرها في هذا المكان.

وأيام السلطان برقوق جاء جمال الدين يوسف الإستادار واستولى عليه، ليتحول القصر إلى سجن، وبعد ذلك جاء الأمير ماماي السيفي وهو يُعد أحد أكابر أمراء السلطان المملوكي الأشرف قايتباي وبنى قصره في هذا المكان، وكان ذلك عام 1496م، حينها اشتهر ماماي بدوره المهم في إتمام الصلح بين الدولة المملوكية والدولة العثمانية في أواخر القرن الخامس عشر.

وفي زمن العثمانيين، تحوَّل مقعد ماماي إلى مقر للمحكمة الشرعية، حيث اتخذ قاضي العسكر منه سكنًا له، ومقرًا لجلساته، وحجز أيضا المتهمين ونفَّذ الحكم عليهم، لذلك أطلق على المقعد اسم بيت القاضي، كما استمرت المحكمة في هذا المكان حتى عام 1900، وبعد ذلك تم نقلها إلى منزل محمود سامي البارودي في الحلمية الجديدة، ورممت لجنة حفظ الآثار العربية في عام 1925 المقعد وأعادته إلى أصله، وفقا لما تم نشره في كتاب «حكايات مصرية من زمن المعز».

الغرض من بناء بوابة بيت القاضي

وبُنيت بوابة بيت القاضي على بداية الشارع لغرض أمني، إذ في عهد الخديوي إسماعيل قام باستغلال فناء قصر ماماي وحوَّله بتحويله إلى ميدان، وفي عام 1873 فتح شارع بيت القاضي من أجل أن يصل شارع المعز بشارع الجمالية.

أبطال مسلسل حق عرب

وتدور أحداث مسلسل حق عرب حول إطار شعبي مليء بالحكايات والصراعات، وهو من بطولة الفنان أحمد العوضي ووفاء عامر، دينا فؤاد، رياض الخولي، وليد فواز، سلوى عثمان، دنيا المصري، وآخرين، من إخراج إسماعيل فاروق وتأليف محمود حمدان وإنتاج سينرجي.