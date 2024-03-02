«عبد الباقي»: صور حلمي بكر في أيامه الأخيرة تؤذي مشاعرنا

نعى الفنان حلمي عبد الباقي، الموسيقار الكبير حلمي بكر، الذي رحل عن عالمنا أمس الجمعة عن عمر ناهز 87 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض وتدهور حالته الصحية.

نشر صور حلمي بكر في أواخر أيامه

واستنكر «عبد الباقي»، خلال تصريحات تلفزيونية، ببرنامج «الخلاصة» الذي تقدمه الإعلامية هبة جلال، على قناة «المحور»، نشر صور حلمي بكر في أواخر أيامه: «تؤذي مشاعرنا».

وأردف: «حلمي بكر متواجد في قلب كل عربي.. إنه قيمة فنية كبيرة من الزمن الجميل، حيث مئات الألحان».

حلمي بكر في قلب كل عربي ومصري

وتابع: «حلمي بكر في قلب كل عربي ومصري، وأثرى الحياة الفنية بشكل كبير جدًا، ومن كبار المطربين في مصر والوطن العربي، وكان عاملًا مشتركًا، ولذا نعزي العالم العربي بأكمله في وفاة حلمي بكر».