نزلت 10%.. انخفاض في أسعار اللحمة بسوق المواشي في المنوفية

أكد الدكتور رفعت حماد وكيل مديرية الطب البيطري بمحافظة المنوفية، انخفاض أسعار اللحمة بسوق المواشي خلال الأيام الماضية، وذلك من خلال متابعة عملية البيع والشراء بواسطة الطب البيطري في الأسواق المحلية بالمدن والقرى.

نسبة انخفاض أسعار اللحمة

وتابع «حماد» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، انخفضت أسعار اللحمة القائم بنسبة من 5 إلى 10% داخل الأسواق بالمراكز خلال الأيام الماضية، مشيرا إلى أن هناك رقابة شديدة تنتهجها المديرية في ضبط الأسعار وتوفير كافة الخدمات اللازمة للتجار والمشترين، مع توقعات تشير باستمرار انخفاض أسعار اللحمة في الفترة المقبلة.

أسعار اللحمة القائم في الأسواق

وقال حمادة كمال، أحد التجار في سوق المواشي بمركز منوف، والذي ينعقد يوم السبت من كل أسبوع، إن أسعار اللحمة القائم للأبقار تراوح الكيلو بين 160 إلى 165 جنيه في الكيلو بانخفاض 15 جنيها عن الأسبوع الماضي، بينما اللحمة القائم الجاموس تراوحت بين 150و 155 جنيه بانخفاض 15 جنيها أيضا عن الأسبوع الماضي.