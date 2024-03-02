مي فاروق تحتفي بتحقيق أغنية «كل الحبيبة» أول مليون مشاهدة على «يوتيوب»

احتفلت مي فاروق عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، بتحقيق أغنية «كل الحبيبة» أول مليون مشاهدة على «يوتيوب».

وعلقت مي فاروق على نجاح الأغنية قائلة: مبسوطة جدًا بردود أفعالكم على كل الحبيبة.

أغنية كل الحبيبة لمي فاروق

أغنية كل الحبيبة من كلمات الشاعر تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع أحمد الموجي، وأخرج الكليب إيهاب العادلي، وأحمد الششتاوي.

وتقول كلمات أغنية كل الحبيبة: عارِف كُل الحّبيبة وكلامهم على أغانيهم.. وعدد ناس فرحانة بيهم أنا عشقي أكتر بشوية.. مرة أو اتنين لأ مية، مين فيهم شاف الطيبة .. أتحدى أحن ما فيهم لو شوفوا طيبتك بعينيهم، زي ما شُفتها بعينيا يجوا يشوفوا الحنية.. تعرف ساعات بأستكرتك على نفسي لما بأبصُ لك.. ولما بسمع ندِهتك ياما بعينيا بأصورك، كل الكلام اللي اتكتب في الحُب قبلك ده اتلغى، إنت الوحيد اللي اتوهب وصف الحياة دي كُلها.