هل حقن الفيتامينات تفطر الصائم؟.. دار الإفتاء تجيب

اجابت دار الإفتاء المصرية على السؤال الذي ورد إليها بشأن «هل حقن الفيتامينات تفطر الصائم»، وذلك من خلال مقطع فيديو نشرته عبر بوابتها الرسمية، إذ يحرص المسلمون على الاجتهاد في العبادات والطاعات خلال شهر رمضان المبارك.

حكم حقن الفيتامينات في نهار رمضان

وردت الإفتاء على سؤال «هل حقن الفيتامينات تفطر الصائم»، قائلة إن حقن الفيتامينات لا تفطر، موضحة أن الحقن لا تفطر سواء كانت عضلية أو وريدية أو مغذية أو غير مغذية، والمقصود بالمغذية أي التي بغرض إدخال المحاليل المغذية للجسم.

الحقن في نهار رمضان

واكدت دار الافتاء، أنّ الحقن سواء فيتامينات أو غيرها، في الوريد أو العضل، لا تفطر الصائمَ إذا أخذها في أيِّ موضعٍ مِن مواضعِ ظاهرِ البَدَنِ، موضحة أن شَرْطَ نَقْضِ الصوم أنْ يَصِلَ الداخلُ إلى الجوف مِن منفذٍ طَبَعِيٍّ مفتوحٍ ظاهر حِسًّا، والمادة التي يُحقَن بها لا تَصِلُ إلى الجوف أصلًا، وإن وصلت فإنها لا تدخل مِن منفذٍ طبَعيٍّ مفتوحٍ ظاهر حِسًّا، فوصولها إلى الجسم مِن طريق المَسَامِّ لا ينقض الصوم.

وقال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية: فرضًا وصلت الحقنة بنهار شهر رمضان، فهي وصلت عن طريق المَسَامِّ فقط، وما تَصِلُ إليه ليس جوفًا ولا في حكم الجوف.

وأضاف علام، أنّ المسام منْفذا منفتحا، لا عُرفًا ولا عادةً، متابعا: «مِثلُ الحقنة تحت الجِلد فيما ذُكِر: الحقنةُ في العُرُوقِ التي ليست في الشرايين، والحقنة التي تكون في الشرايين، وكلاهما أيضًا لا يَصِلُ منه شيءٌ إلى الجوف، لكن الفرق أنَّ الحقنة التي في الشرايين تكون في الدَّورة الدموية، ولذلك لا يُعطيها إلَّا الطبيب. فَالْحَقُّ أنَّ الحقنة بجميع أنواعها المُتَقَدِّمَةِ لا تُفَطِّرُ».