على جمعة يوضح حكم نوم الصائم طوال نهار رمضان؟ (فيديو)

أجاب الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء، على تساؤل ما حكم النوم طوال ساعات النهار في رمضان؛ للتيسير على المسلمين في معرفة أحكام وأمور دينهم خاصة طوال أيام شهر رمضان الكريم.

حكم النوم طوال ساعات نهار رمضان

وقال الشيخ على جمعة، عبر مقطع فيديو من أحد دروسه الدينية، نشره عبر قناته على موقع «يوتيوب»، إن المسلم عليه صلوات في النهار، وهى صلاتي الظهر والعصر بخلاف الصيام.

صيام من ينام في نهار رمضان

وأضاف عضو هيئة كبار العلماء، أنه إذا نام المسلم من بعد صلاة الفجر حتى المغرب، ولم يستطع أن يقوم، أو يستيقظ لأداء صلاة الظهر ولا العصر، فإن الراجح في هذه المسألة أن صومه صحيحًا.

وأوضح مفتي الجمهورية السابق، أن بعض الناس ليس لديها القدرة على الاستيقاظ طوال النهار، ورغم خلاف الفقهاء في هذه المسألة، إلا أن الراجح أن صيامهم صحيحًا.