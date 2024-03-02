بمقدار 40 جنيها.. انخفاض جديد في سعر الذهب الآن بالأسواق

سجل سعر جرام الذهب تراجعا جديدا بعد تراجعين سابقين، شهدهما المعدن الأصفر في بداية التعاملات، صباح اليوم، حيث تراجع سعر جرام الذهب حاليا عيار 21 بمقدار 40 جنيها، بعدما انخفض منذ قليل بمقدار 50 جنيها، وفي بداية التعاملات شهد المعدن الأصفر انخفاضا بمقدار 20 جنيها، ليكون إجمالي الانخفاضات التي شهدها الذهب اليوم 110 جنيهات قبيل نهاية التعاملات.

وسجّل عيار 21 هبوطا جديدا بمقدار 40 جنيهًا في منتصف التعاملات المسائية، حيث سجّل جرام الذهب عيار 21، في منتصف التعاملات المسائية مبلغ الـ2810 جنيهات، بعدما سجل بداية اليوم مبلغ 2920 جنيهًا، وفقا لآخر التحديثات المعلنة من الشعبة العامة للذهب.

تراجع أسعار الذهب اليوم

وخلال السطور التالية، تنشر «الوطن» تفاصيل تراجع أسعار الذهب اليوم في مصر، وهي كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

- سجّل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر الآن مبلغ الـ3211 جنيها للجرام، بعدما سجل 3337 جنيهًا للشراء ببداية التعاملات المسائية، دون مصنعية وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر جرام الذهب عيار 21

- وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21، مبلغ الـ2810 جنيهات للجرام، بعدما مسجلا لـ2850 جنيهًا للشراء قبل ساعات، دون مصنعية وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر جرام الذهب عيار 18

- سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم، 2408 جنيهات للجرام بعدما سجل صباحا 2502 جنيه، دون مصنعية وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر جرام الذهب عيار 14

- سجّل سعر جرام الذهب عيار 14، مبلغ الـ1848 جنيها للجرام، بعدما سجل بداية التعاملات الصباحية مبلغ 1952 جنيها، دون مصنعية وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر الجنيه الذهب

- سجّل سعر الجنيه الذهب، 22 ألفا و480 جنيها، بعدما سجل منذ قليل 22 ألفًا و800 جنيه للشراء، كما سجّل سعر الأوقية الذهبية نحو 2083 دولارًا للشراء.