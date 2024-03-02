تراجع أسعار الذهب في بداية التعاملات المسائية.. اعرف عيار 21 بكام

شهدت محال الصاغة، تراجع أسعار الذهب اليوم السبت، إذ سجّل عيار 21 هبوطا بمقدار 20 جنيهًا في بداية التعاملات الصباحية، غير أنه قبيل بدء التعاملات المسائية هبط السعر مرة أخرى بمقدار 50 جنيهًا.

سجّل جرام الذهب عيار 21، في بداية التعاملات الصباحية مبلغ 2920 جنيهًا، لهيبط مسجلا حاليًا 2850 جنيها، وفق آخر تحديثات معلنة من الشعبة العامة للذهب.

تراجع أسعار الذهب اليوم

وخلال السطور التالية، تنشر «الوطن» تفاصيل تراجع أسعار الذهب اليوم في مصر، وهي كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

- سجّل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر 3257 جنيهًا للشراء ببداية التعاملات المسائية، في حين سجّل صباحا 3337 جنيها للجرام، دون مصنعية وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر جرام الذهب عيار 21

- وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21، 2850 جنيهًا للشراء، دون مصنعية وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر جرام الذهب عيار 18

- سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم، 2442 جنيها للشراء، فيما سجل صباحا 2502 جنيه، دون مصنعية وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر جرام الذهب عيار 14

- سجّل سعر جرام الذهب عيار 14، 1905 جنيهات للشراء، فيما سجل صباحا 1952 جنيها، دون مصنعية وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر الجنيه الذهب

- سجّل سعر الجنيه الذهب، 22 ألفًا و800 جنيه للشراء، فيما سجل صباحا 23 ألفًا و360 جنيهًا للشراء، كما سجّل سعر الأوقية الذهبية نحو 2083 دولارًا للشراء.