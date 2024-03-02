هل الطلاق يؤثر نفسيا على الرجل؟.. أزمة شريف منير في مسلسل بقينا اتنين

يعتقد البعض أن الانفصال لا يؤثر على الرجل بقدر ما يؤثر على المرأة؛ لكن من الجانب النفسي يتأثر الرجل أكثر من المرأة، إذ تجد المرأة من يساندها ويعطيها الدعم، وتستطيع أن تعبِّر عن مشاعرها بسهولة، لكن الرجل لا يعبِّر عن مشاعره سواء بالحديث أو بالبكاء، وفي مسلسل بقينا اتنين، المنتظر عرضه في شهر رمضان 2024؛ ضمن سلسلة من المسلسلات التي تقدمها شركة المتحدة عبر قنواتها؛ يواجه الفنان شريف منير أزمة ما بعد الانفصال، وفي السطور التالية نستعرض تأثيرها على الرجل وكيف يتخطاها.

هل الطلاق يؤثر نفسيا على الرجل؟

ومن واقع الأزمة التي يمر بها شريف منير في مسلسل بقينا اتنين، يتساءل الكثير من الناس عن التأثير النفسي للانفصال على الرجل، وهو ما أوضحته الدكتور صفاء محمود حمودة، أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، في تصريحات لـ«الوطن» قائلة إن الطلاق يؤثر نفسيًا على الرجل وأوقات يكون تأثيره عليهم أكثر من المرأة: «لأن الراجل بيميل أكثر للاستقرار ونظام حياته كله اتشقلب، علشان كدا معظم الرجالة بيأخروا الطلاق يكون آخر اختيار مبيكونش ده الحل السريع بتاعهم ولا ده الأول، لأنه بيقيس عواقب الأمور بعد الطلاق وبيكون في مشاكل مادية ومشاكل في الاستقرار جامدة جدًا».

وأضافت «حمودة» قائلة إن الرجل يدخل في نوبة اكتئاب ما بعد الطلاق أكثر من المرأة: «الست بتعبر عن نفسها أكتر وتشتكي وتعيط وليها قرايب يدعموها، الراجل مبيعملش الحاجات دي، بالتالي بيكون أكثر عرضة للقلق وباقي الأمراض النفسية المصاحبة للطلاق، عشان الاستقرار بيتلخبط ولو مرتبط بعياله والأم تاخد الأطفال بيأثر نفسيا عليه، لو هو هيضطر يسافر بعد ما سابها هيتأثر جامد».

كيف يتعامل الرجل بعد الطلاق؟

وخلال الحديث عن أزمة الطلاق في حياة الرجل، التي يعرضها مسلسل بقينا اتنين في الموسم الرمضاني؛ قدمت الدكتور صفاء محمود حمودة، روشتة للرجل للتعامل بعد الطلاق قائلة: «لازم ياخد وقت يتعافى من علاقته بطليقته، يهدى والأمور تستقر وبعدين يفكر يدخل في علاقة تانية، يقرب من اللي بيحبهم ويكون دايما معاهم يعبر عن مشاعره».