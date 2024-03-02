تفاصيل مشهد في مسلسل وبقينا اتنين.. توفي طارق عبد العزيز خلال تصويره

يخوض مسلسل وبقينا اتنين للفنان من بطولة شريف منير والفنانة رانيا يوسف السباق الرمضاني لعام 2024، ويعرض في النصف الثاني من رمضان على قناة cbc ومنصة watch it، وهو العمل الذي شهد آخر ظهور للفنان طارق عبد العزيز قبل وفاته وكذلك لحظة وفاته.

تفاصيل المشهد الذي شهد وفاة طارق عبد العزيز

وكشف الفنان شريف منير فى تصريحات خاصة لـ«الوطن» تفاصيل المشهد الذي شهد لحظة وفاة الفنان طارق عبد العزيز، فقال إنه فى يوم وفاته كان مليئا بالطاقة والبهجة داخل اللوكيشن، وحرص على المزاح معهم طول اليوم قائلا: «حتى قعد يهزر ويقول أنا بحب الشخصية اللى أنا عاملها فى المسلسل دي جدا ومش هينفع كدة، لازم تطولوا دوري شوية، وطبعا كل ده بهزار كان عامل روح حلوة وهو طيب أوي وبشوش وممثل موهوب».

تفاصيل رحيل طارق عبدالعزيز

وتابع شريف منير أنهم بالفعل وقفوا أمام الكاميرا وبدأوا أداء المشهد، ولكنه منذ كلمة «أكشن» ظهر عليه التعب، مواصلا: «كان من المفترض أن يتحرك متجها نحوي فى المشهد ولكنه أخذ الخطوة الأولى والثانية والثالثة، وفي الخطوة الرابعة وقع بين يدي وكانت هذه لحظاته الأخيرة».

يذكر أن مسلسل وبقينا اتنين يشارك فيه عدد كبير من الفنانين من بينهم شريف منير ورانيا يوسف وطارق عبد العزيز وعدد أخر من الفنانين.