5 نصائح لتخطى الفترة الصعبة بعد الطلاق.. قضية مسلسل وبقينا اتنين

منذ رفع الستار عن مسلسلات الموسم الرمضاني، بنشر الإعلانات التشويقية للأعمال المشاركة، بدأت الجماهير في الاستعداد وتحديد القائمة المفضلة لهم، لقضاء أوقات مسلية ونقاشات وتوقعات اعتادت عليها الأسر المصرية، أثناء متابعة أبطالهم المفضلين، ومن بين القائمة مسلسل وبقينا اتنين.

وبقينا اتنين يناقش آثار صدمة الطلاق

تدور أحداثه حول الصدمة التي تظهر بعد الطلاق، والعواقب النفسية التي تحدث للأشخاص بعد الانفصال عن الشريك، ويأخذنا أبطال مسلسل وبقينا اتنين في رحلة شيقة وممتعة، داخل عالم ثنائي يمر بتجربة الطلاق في إطار اجتماعي ممزوج بالكوميديا.

ويمر الشخص بعد انتهاء تجربة زواجه، بحالة حزن شديدة أثر الفقد والألم، والبعض لا يعرف مدى تأثير الألم إلى حد كبير، وحال كنتِ تمر بتجربة طلاق أو انفصال، وتحاول تخطي آلام الانفصال وتمضي في حياتك، ونقدم لك خطوات يمكنها أن تساعدك على تخطي علاقتك التي انتهت بالانفصال أو الطلاق، وفقًا للدكتور كريم محب أخصائي الطب النفسي والاستشارات الأسرية.

الطلاق تجربة صعبة وعواقبها مؤلمة

الطلاق تجربة لا يمكن لأي شخص تخمين آلامها أو عواقبها، حتى إن كان الطلاق تنفيذا لرغبة السيدة أو كان بالاتفاق بين الطرفين، فذلك لا يقلل حدة الحزن، لكنه يصبح الحزن أمرا طبيعيا، ويصاحب الشخص فترة معينه من حياته، وهذه الفترة تطول أو تقصر حسب طبيعة كل شخص ومدى عمق العلاقة بالنسبة له، وفي بعض الأحيان يصل ألم الانفصال، إلى أن تكون درجته في المرتبة الثانية بعد «الموت»، وليست عواقبه فقط على العاطفة، لكن تصيب الصحة الجسدية، بحسب كريم.

نصائح لتخطي تجربة الطلاق

قدم أخصائي الطب النفسي والاستشارات الأسرية، 5 نصائح يمكن التمرن عليها بشكل يومي حتى تخطي تجربة الطلاق الصعبة:

1- اعترف بمشاعرك والتقلبات النفسية التي تمر بها في هذه الفترة، وأن تجربة الطلاق صعبة، سواء كانت العلاقة انتهت بالتفاهم أو حتى بعد عدة شجارات.

2- تجربة الطلاق سوف تؤثر على صحتك النفسية والجسدية، إذ من الممكن أن تهاجمك كثير من الأمراض، بسبب ضعف أو تعطل عمل مهام جهاز المناعة الذي يقاوم الأمراض في الجسم، ومن المهم تجنب تناول الحبوب المنومة، لأنها من الممكن أن تؤدي إلى نوم سيئ وينتج عنها مشكلات أخرى.

3- اطلبي الدعم من الأهل والأصدقاء، كما يعد الخروج من الدائرة المحيطة فكرة رائعة لتخطي تجربة الطلاق، وحال سوء حالتك أو عدم التقدم في الحياة لفترة طويلة، يمكنك اللجوء لمعالج نفسي للمساعدة حسب المشكلة.

4- عدم التفكير في الدخول في أي علاقة أخرى إلا بعد فترة التعافي الكاملة والتأكد من أن تلك المشاعر صحية، والتأكد من تخطي مراحل الحزن والانفصال الكاملة، وتلاشي صدمة الطلاق النفسية والصحية، لبدء حياة جديدة.

5- بناء رفاهيتك من جديد، وليس من العيب التعاطف مع نفسك ودعمها بالطريقة المحببة لها، والحفاظ على عادات صحية، وممارسة أنشطة جديدة لبناء لحظات خالية من الشريك السابق، وعدم السماح لنفسك في الانغمار في الحزن وفقدان الشهية الذي يحدث في كثير من الأحيان، وقد يؤدي إلى أمراض جسدية، ما يصعب عليك فترة التعافي.