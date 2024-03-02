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دراما المتحدة

10 معلومات عن مسلسل وبقينا اتنين.. ينافس في رمضان 2024

كتب:

هبة أمين
06:19 ص | السبت 02 مارس 2024
مسلسل وبقينا اتنين رمضان 2024

مسلسل وبقينا اتنين رمضان 2024

قبل أيام من انطلاق الماراثون الرمضاني، أعلن صناع مسلسل وبقينا اتنين، مشاركته في موسم مسلسلات رمضان 2024، وجرى الكشف عن أول بوستر دعائي له خلال الساعات القليلة الماضية، ويجمع بطلي العمل شريف منير ورانيا يوسف.

وتستعرض «الوطن» أبرز المعلومات عن مسلسل وبقينا اتنين، الذي يخوض ماراثون دراما رمضان 2024، من خلال السطور التالية:

- تعرض الفنان طارق عبد العزيز، أحد أبطال العمل، لأزمة طارئة خلال التصوير.

- لفظ أنفاسه الأخيرة بعد نقله إلى المستشفى يوم 26 نوفمبر الماضي.

- لم تحذف مشاهده وجرى الابقاء على ما جرى تصويره.

يعرض على cbc في رمضان 2024

- انطلق تصوير المسلسل في أكتوبر الماضي.

- جرى الانتهاء من جميع الحلقات في شهر فبراير الماضي.

لايت اجتماعي

- يشارك في بطولته شريف منير، ورانيا يوسف، وميمي جمال، وإدوارد، وطارق عبدالعزيز، وتامر فرج، ويوسف عثمان، ونانسي هلال.

- تأليف أماني التونسي، وإخراج طارق رفعت، وإنتاج كريم أبو ذكري.

- يعرض في النصف الثاني من رمضان على قناة cbc ومنصة watch it.

- تدور أحداثه في إطار 20 حلقة.

- القصة في إطار لايت كوميدي من خلال زوجين يتنافسان، ويشتد الصراع بينهما حتى يصل إلى الطلاق، وتتصاعد الأحداث.

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