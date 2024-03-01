رسميا.. عرض مسلسل «وبقينا اتنين» بموسم دراما رمضان 2024

أعلنت الشركة المنتجة لمسلسل «وبقينا اتنين» عرض العمل بالسباق الرمضاني 2024، بعد سلسلة من التأجيلات.

عرض مسلسل وبقينا اتنين فى رمضان

وقال الشركة المنتحة في بيان لها: «استقرينا على طرح مسلسل وبقينا اتنين للنجوم شريف منير ورانيا يوسف، وعرضه ضمن موسم دراما رمضان 2024».

وأضاف البيان: «ويعرض المسلسل في النصف الثاني من شهر رمضان، عبر شاشة قناة cbc و(cbc دراما) بالإضافة لمنصة watch it».

وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي لايت، حول زوجين يمتلكان شركة للدعاية والإعلان، وهما شريف ورانيا، ويدخلان في خلافات زوجية عديدة، تنتهي بهما في النهاية بالطلاق، ثم تتطور بعدها الأحداث حيث يستعرض المسلسل حياة الزوجين بعد الانفصال والتأثير النفسي الذي يتركه.

أبطال مسلسل «وبقينا اتنين»

مسلسل وبقينا اتنين مكون من 20 حلقة، ويشارك في بطولته شريف منير، رانيا يوسف، ميمي جمال، يوسف عثمان، نانسي هلال، تامر فرج، طارق عبد العزيز، مروة عبد المنعم، عمر طلعت زكريا، ياسر الطوبجي، وعزت زين، عزة لبيب، والعمل من تأليف أماني التونسي، إخراج طارق رفعت، وإنتاج كريم أبو ذكري.