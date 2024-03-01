أغرب أسماء أطقم مربوحة في الكبير أوي.. رومانسية المرأة المثيرة للشفقة

مع اقتراب عرض مسلسل الكبير أوي 8، وحالة البهجة التي سببها مربوحة التي قامت بدورها الفنان رحمة أحمد، يعود الجمهور إلى فيديوهات تعدت ملايين المشاهدات كانت عن أطقم مربوحة، التي أطلقت عليها أسماء غريبة في ليلة الزفاف، أشهرها طقم المرأة الكهربائية المثيرة الذي عرض حياتها للخطر، بسبب الماس الكهربائي وأطقم أخرى لم تقل عنها غرابة.

أغرب أسماء أطقم مربوحة في الكبير أوي

أول الأطقم التي فاجأت بها رحمة أحمد جمهور مسلسل الكبير اوي 7، والمنتظر عرض الجزء الـ8 منه في رمضان 2024 على قناة «on»، كان طقم المرأة الكهربائية المثيرة، وهو عبارة عن أسلاك إضاءة قامت بلفها حول جسدها مع توصيلها بالكهرباء؛ ما جعلها عرضة للماس الكهربائي.

طقم الممرضة:

كان «الكبير» يعتقد أن زوجته ترتدي ملابس فيها نوعًا من الرفاهية والرومانسية، لكن مربوحة أو رحمة أحمد خالفت توقعاته بارتداء ملابس الممرضة،

طقم الطالبة المدرسية:

ولم يختلف الطقم المدرسي من حيث الغرابة عن باقي ملابس مربوحة، إذ طبقت كل ما قالته بالمعنى الحرفي، وأتت بالطقم المدرسي والحقيبة التي وضعت بها «كشري».

طقم التايجر والوردة:

وكان طقم التايجر الخاص بمربوحة في مسلسل الكبير يشبه ملابس الملاهي، إذ ارتدت أزياء تجعلها تبدو كالنمر؛ وعندما طلب منها الرقص بدأت في أداء حركات بهلوانية، وفي اليوم التالي ارتدت مجسم وردة حقيقية.