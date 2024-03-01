ورشة عمل لرصد صورة المرأة في الأعمال الفنية رمضان 2024

نظمت لجنة الإعلام بالمجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة سوزان القليني، مقرر اللجنة، ورشة عمل لطلبة وطالبات كليات الإعلام، لتعريفهم بكيفية رصد صورة المرأة وقضاياها في الأعمال الرمضانية التي يتم عرضها في رمضان 2024 ومشاركتهم في الرصد، واستمرت الورشة على مدار يومين مستهدفة 200 طالبة وطالب.

رصد صورة المرأة في أعمال رمضان 2024

أكدت الدكتورة سوزان القليني، أن رصد الأعمال الفنية خلال رمضان المبارك 2024 سوف يتضمن رصد صورة المرأة في الإعلانات والبرامج التليفزيونية والمواقع الإخبارية والصحف، والإذاعة المصرية، ومواقع التواصل الاجتماعي، لقياس انعكاس هذه الصورة على عينة من السيدات والرجال في محافظات مصر المختلفة، وسيتم الرصد بشكل يومي خلال شهر رمضان المبارك، مع الاهتمام بإعداد تحليل مضمون كمي وكيفي، للخروج بتقرير عن المعالجة الإعلامية لصورة وقضايا المرأة وملامح هذه الصورة.

وأكدت أن لجنة رصد أعمال رمضان هذا العام تضم مجموعة كبيرة من الطلاب المتطوعين من كليات وأقسام الإعلام بمختلف الجامعات.

وخلال ورشة العمل استعرضت الدكتورة أسماء عبد الشافي دكتورة الإعلام بكلية الاعلام جامعة عين شمس وعضوة لجنة الإعلام بالمجلس، استمارة التحليل الكيفي التي تم إعدادها من قبل خبراء في مجال الإعلام والبحث العلمي، وخضعت الاستمارة للتحكيم من مجموعة الأساتذة والأكاديميين بمختلف كليات الإعلام.

كيفية تحليل صورة المرأة في الدراما

وركزت أسماء عبد الشافي، في عرض الاستمارة عن كيفية تحليل صورة المرأة داخل الدراما من حيث تحليل الصور الإيجابية والسلبية للمراة والعنف الممارس نحوها سواء مادي أو معنوي بالاضافة إلى قضايا تمكين المرأة والتشريعات القانونية التي تخص الاسرة المصرية.

كما عرضت الدكتورة ريهام يحيى إمبابي أستاذ العلاقات العامة وعضو لجنة الإعلام بالمجلس كيفية إعداد الإحصائيات الخاصة بالأعمال الفنية.

الجامعات المشاركة

وشاركت في فعاليات الورشة التي نظمها المجلس القومي للمرأة كليات الإعلام في المؤسسات التعليمية التالية:

– جامعة القاهرة

- جامعة المنوفية

- جامعة بني سويف الحكومية والأهلية.

- الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات MTI.

- جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب MSA.

- جامعة الأهرام الكندية.

– جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا MUST.

- كلية الإعلام واللغات التطبيقية جامعة النهضة.

- الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام IAEMS.

- كلية اللغة والإعلام.

– الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

- كلية الإعلام جامعة 6 أكتوبر.

- المعهد الكندي العالي cic.

- قسم الإعلام معهد الدراسات والبحوث العربية.

– المعهد الجزيرة العالي للإعلام.