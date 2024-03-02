نادية مصطفى تكشف سبب تأخير وصول نجل حلمي بكر

كشفت الفنانة نادية مصطفى سبب تأخير وصول نجل الموسيقار الراحل حلمي بكر إلى القاهرة، بعد أن كان من المقرر وصوله في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

تأخر وصول نجل حلمي بكر

وقالت مصطفى، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن نجل حلمي بكر وصل إلى المطار، وينهي الإجراءات في الوقت الحالي، ومن المقرر الانتهاء منها في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم.

جنازة حلمي بكر

وعن موعد جنازة حلمي بكر، قالت نادية مصطفى إن كل هذه الأمور متوقفة على نجله، هو صاحب القرار الأول في الوقت الحالي، وهو المنوط باستلام الجثمان.

ورحل عن عالمنا الموسيقار حلمي بكر، في الساعات القليلة الماضية، داخل أحد المستشفيات في محافظة الشرقية، بعد أن تدهورت حالته الصحية.