موعد انخفاض درجات الحرارة.. جنوب الصعيد يسجل 31 درجة مئوية

ارتفاع درجات الحرارة بشكل غير مسبوق تشهده البلاد في الشهر الأخير من من فصل الشتاء، حيث سجلت درجات الحرارة 31 درجة مئوية على بعض أقاليم الجمهورية اليوم الخميس.

موعد انخفاض درجات الحرارة

بشأن موعد انخفاض درجات الحرارة وعودتها لمعدلاتها الطبيعية، أوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أنه تستمر درجات الحرارة في الارتفاع، حتى غد الجمعة، مشيرة إلى أنه يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب البلاد، ويكون مائلاً للحرارة على السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء، وباردًا ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أنه بدءا من السبت، تنخفض درجات الحرارة تدريجيًا على شمال البلاد والقاهرة الكبرى، وصولا إلى شمال الصعيد.

درجات الحرارة الأيام المقبلة

جاءت درجات الحرارة الأيام المقبلة على النحو التالي:

درجات الحرارة غدا الجمعة 1-3-2024

- القاهرة الكبرى: العظمى 24 درجة والصغرى 13 درجة.

- الوجه البحري: العظمى 27 درجة والصغرى 14 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى 28 درجة والصغرى 17 درجة.

- جنوب سيناء: العظمى 30 درجة والصغرى 14 درجات.

- شمال الصعيد: العظمى 32 درجة والصغرى 16 درجة.

درجات الحرارة السبت 2-3-2024

- القاهرة الكبرى: العظمى 24 درجة والصغرى 13 درجة.

- الوجه البحري: العظمى 21 درجة والصغرى 12 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى 28 درجة والصغرى 16 درجة.

- جنوب سيناء: العظمى 25 درجة والصغرى 11 درجات.

- شمال الصعيد: العظمى 32 درجة والصغرى 13 درجة.

درجات الحرارة الأحد 3-3-2024

- القاهرة الكبرى: العظمى 23 درجة والصغرى 13 درجة.

- الوجه البحري: العظمى 21 درجة والصغرى 12 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى 25 درجة والصغرى 16 درجة.

- جنوب سيناء: العظمى 23 درجة والصغرى 11 درجات.

- شمال الصعيد العظمى 28 درجة والصغرى 15 درجة.