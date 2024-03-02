ضمن أفضل 3 على مستوى الجمهورية.. تكريم مستشفى صدر دمنهور

أشاد الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، بتكريم مستشفى صدر دمنهور في فعاليات مؤتمر الصدر الأول pulmo Egypt ضمن أفضل ثلاث مستشفيات صدر على مستوى الجمهورية، مشيداً بجهود الفريق الطبي في «صدر دمنهور».

تكريم مستشفى الصدر في دمنهور

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أن الدولة تولي اهتماما كبيرا وغير عادي بالقطاع الصحي، خاصة مع الدعم الكبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي لمنظومة الصحة.

وأكد وكيل صحة البحيرة، أن منظومة الصحة بالمحافظة في تقدم مستمر من خلال دعم الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، مضيفاً أن مستشفى صدر دمنهور من أولى المستشفيات المرشحة للاعتماد من هيئة الاعتماد والرقابة الصحية للدخول في منظومة التأمين الصحي الشامل قريبا.

افتتاح المؤتمر السنوي لأمراض الصدر

وشهد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، افتتاح الموتمر السنوي الأول لأمراض الصدر pulmo Egypt 2024 يوم الخميس الماضي 29 فبراير بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، وعدد من قيادات وزراة الصحة والسكان.