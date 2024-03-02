أول صورة لنجل حلمي بكر بعد وصوله إلى القاهرة.. يلقي نظرة الوداع على والده

أعلنت الفنانة نادية مصطفى، وصول هشام نجل الموسيقار الراحل حلمي بكر، منذ قليل، إلى مطار القاهرة الدولي، لإلقاء نظرة الوداع على والده قبل دفن جثمانه.

وصول نجل حلمي بكر إلى القاهرة

وقالت «مصطفى» في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، إنّ نجل حلمي بكر، يتوجه حاليًا إلى مستشفى السلام التخصصي، لرؤية جثمان والده، ثمّ الذَّهاب إلى أعمامه؛ للاتفاق على موعد صلاة الجنازة.

وفاة حلمي بكر

ورحل عن عالمنا الموسيقار حلمي بكر، في الساعات القليلة الماضية، داخل أحد المستشفيات في منطقة الشرقية، بعد أن تدهورت حالته الصحية.