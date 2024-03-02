بيع 6250 شنطة مواد غذائية مدعمة بسعر 100 جنيه في المنيا

في إطار مبادرة «خفض الأسعار» ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، تابع محمد عبد الغني رئيس مركز ومدينة ديرمواس، بالتنسيق مع إدارة تموين ديرمواس، طرح 6250 شنطة مواد غذائية مدعمة بسعر 100 جنيه للشنطة.

توفير احتياجات المواطنين من السلع

وتضم الشنطة المواد الغذائية الأساسية مثل: «السكر، الأرز، المكرونة، والملح»، وتهدف المبادرة إلى توفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية بأسعار مخفضة.

وقام رئيس مركز ديرمواس، يرافقه علاء حمدي نائب رئيس المركز، وعماد محمد مدير الرقابة التموينية بتموين ديرمواس، بالتعاون مع مباحث التموين بالإشراف على بيع 1250 شنطة مواد غذائية مدعمة بعدد من العزب والتوابع بمدينة ديرمواس، وذلك للتأكد من انتظام عملية البيع للفئات المستهدفة.

مواد غذائية مدعمة بالوحدات القروية

كما تابع هاني محمود ومصطفى عبده نائبا رئيس مركز ديرمواس بيع 5000 شنطة مواد غذائية مدعمة بالوحدات القروية الخمس بـ«تل بني عمران، كفر خزام، نزلة البدرمان، بني حرام، ودلجا».