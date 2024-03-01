بنات عروس الصعيد يتصدرن.. المنيا تفوز بأول الجمهورية في مسابقة القرآن الكريم

هنأ اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا الطالبتين الفائزتين من أبناء المحافظة على مستوى الجمهورية هذا العام في مسابقة القران الكريم التي تنظمها وزارة التربية والتعليم.

فوز طالبتين بمسابقة القرآن الكريم بالمنيا

وأعلن محافظ المنيا اللواء أسامة القاضي، فوز الطالبة نجلاء محمود عبد الله بمدرسة المشير عبد الحكيم عامر الثانوية بسمالوط في بالمركز الأول في حفظ القرآن الكريم كاملا، كما فازت بالمركز الثاني الطالبة نورهان محمد خلف بمدرسة دمشير الثانوية في المستوى الثاني 20 جزءا، قدم المحافظ الشكر لأسرة الطالبتين لرعايتهما، والاهتمام بهما، ومساعدتهما في حفظ كتاب الله عز وجل، وجعلهما مثالا يحتذى به بين أقرانهما.

تحفيز الشباب على حفظ القرآن الكريم

وقدم اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا التهنئة لمديرية التربية و التعليم بالمنيا، مؤكدا دور المدرسة في تعزيز القيم الإسلامية وتحفيز الشباب على حفظ القرآن والعمل بمحكم آياته وغرس تعاليمه الداعية إلى السلام والمحبة واحترام الآخر ونبذ العنف والتطرف.