آخر موعد للتقديم في وظائف جامعة جنوب الوادي.. إليك المستندات المطلوبة

أعلنت بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن وظائف شاغرة في جامعة جنوب الودي للأطباء، إذ يبحث العديد من المواطنين عن فرص عمل تساعد على متطلبات الحياة وتقضي على البطالة، إذ يمكن التقديم في الوظائف الخالية حتى الأربعاء 6 -3-2024.

تفاصيل وظائف جامعة جنوب الوادي

تستعرض «الوطن» التخصصات المطلوبة لوظائف جامعة جنوب الوادي، والشروط الواجب توافر في التقديم والمستندات المطلوب تجهيزها التي تأتي على النحو التالي:

تطلب مستشفيات جامعة جنوب الوادي للتعيين 68 طبيبا مقيم أساسي من الدرجة الثالثة التخصصية لمدة سنة قابلة للتجديد لمدة 3 سنوات، ويجوز مدها إلى 5 سنوات كحد أقصى.

الشروط المطلوبة للوظائف

- أن يكون المتقدم للوظيفة حاصل على بكالوريوس الطب والجراحة، خريج كلية الطب والجراحة بجامعة جنوب الوادي.

- أن يكون حاصل على تقدير جيد علي الأقل في التقدير العام وتقدير جيد جدا في مادة التخصص.

- أن يكون مصري الجنسية.

- ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 عام.

- ألا يكون قد مضى عليه أكثر من سنتين من تاريخ الانتهاء من مدة امتياز التدريب.

- لا يسمح بالتقدم لهذه الوظائف لمن سبق ترشحه لوظيفة طبيب مقيم في تخصص آخر بمستشفيات قنا الجامعية أو معيد بكلية الطب.

المستندات المطلوبة للتقديم للوظيفة

- صوره لكل من «شهادة التخرج - شهادة الامتياز – بطاقة الرقم القومي سارية – شهادة تقديرات المواد خلال سنوات الدراسة – شهادة اجتياز امتحان مزاولة المهنة.

- عدد 4 صور شخصية.

- يتم ملئ جميع الرغبات بالاستمارة الخاصة بذلك ولا ينظر لأي استمارة غير مكتملة الرغبات ولا يسمح بتغيير الرغبات أو سحبها بعد تسليمها إلى إدارة شئون الأطباء.

تقدم الطلبات باسم المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية على الاستمارة المعدة لذلك بإدارة شئون الأطباء بالمستشفيات الجامعية.