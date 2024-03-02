تفاصيل وظائف وزارة العمل في محافظة الفيوم.. رواتب مجزية وتأمينات اجتماعية

أعلنت وزارة العمل، في نشرة التوظيف النصف شهرية، عن وظائف شاغرة في محافظة الفيوم برواتب مجزية في القطاع الخاص، للاستفادة من طاقات الشباب، فيما وجهت مديرية العمل بمتابعة استلام الشباب للفرص المعلن عنها، مع التأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص.

وتستعرض «الوطن» في السطور الآتية، تفاصيل وظائف وزارة العمل في محافظة الفيوم، وكيفية التقديم على وظائف مصانع الفيوم.

وظائف وزارة العمل بمحافظة الفيوم

وتضمن وظائف وزارة العمل بمحافظة الفيوم، نحو 30 فرصة عمل للشباب في مصنع إينوفا للسيراميك بالمنطقة الصناعية بكوم أوشيم، حيث جاءت تفاصيل فرص العمل كالآتي:

- مطلوب 30 فني تشغيل.

- مؤهل متوسط.

- السن حتى 30 سنة.

- يحدد الراتب حسب المقابلة.

- المصنع في المنطقة الصناعية كوم أوشيم.

- التقديم من خلال المدير المسؤول محمد عبر الاتصال بالرقم 01021050484.

تقديم من خلال مديرية العمل

كما يمكن التقدم للحصول على فرصة عمل من بين وظائف وزارة العمل المعلن عنها بمحافظة الفيوم، عبر التوجه لمديرية العمل بمحافظة الفيوم، والتي ستستقبل طلبات راغبي العمل وترشحهم للوظائف المعلن عنها، ثم تتولى إرسالهم للشركات والمصانع لاستلام تلك الفرص، وإنهاء إجراءات التوظيف.

مرتبات مجزية وتأمين صحي واجتماعي

وأوضحت وزارة العمل، في بيانها، أنّ فرص العمل المعلن عنها تكون برواتب مجزية، إذ يكون أقل راتب هو الحد الأدنى للأجور والذي يبلغ 3500 جنيه، وربما يزيد عن ذلك، بالإضافة إلى تأمينات صحية واجتماعية.

توفير وظائف لذوي الهمم

وتلزم وزارة العمل الشركات، بتوفير وظائف لذوي الهمم بنسبة 5%، وفقًا لما حددته الحكومة طبقًا للقانون رقم 10 لسنة 2018، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي بدمج ذوي الهمم في سوق العمل.