مقرر المجلس القومي للسكان سابقا: 80% من سيدات مصر ترغب في تنظيم النسل

قال الدكتور عاطف الشيتاني، مقرر المجلس القومي للسكان سابقًا، إن مشروع قانون تنظيم النسل الجديد، يقدم بعض الحوافز التي تسهل الحصول على شقق سكنية، أو وثيقة تأمينية، جيد، لكن هناك بعض الوسائل الأخرى التي تساهم في تنظيم النسل.

80% من السيدات ترغب في تنظيم النسل

وتابع «الشيتاني» خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «Ten»، مساء السبت، أن 80% من السيدات في مصر، ترغبن في تنظيم النسل، لكن 66% منهن فقط من يتطبقن تنظيم النسل للعديد من الأسباب، وهذا يعني أن هناك احتياجات لخدمات تنظيم الأسرة غير متوفرة.

وشدد على ضرورة تطوير خدمات تنظيم الأسرة، حتى تجد السيدات الراغبة في الحصول على خدمات الأسرة بشكل جيد، مشيرا إلى أن السيدة في مصر من حقها الاختيار بين وسائل تنظيم الأسرة بشكل رشيد، مبني على المعرفة والدراية الكاملة.