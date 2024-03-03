«هو ده انجليزى يا مرسي».. نسخة إنجليزية من مدرسة المٌشاغبين بالذكاء الاصطناعي

مشهد ضمن أبرز المشاهد الكُوميدية في تاريخ الفن المصري، الذي يجمع بين الفنانين الراحلين سعيد صالح وسهير البابلي، في مسرحية مدرسة المشاغبين، عندما طلبت منه الأخيرة أن يعرف معنى المنطق، ليرد بطريقة كوميدية صنعت صورة ذهنية لدى الجميع حتى الآن، لكن ماذا لو تدخل الذكاء الاصطناعي في المشهد، وحوله من اللغة العربية إلى الإنجليزية؟.

مقطع فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من مسرحية مدرسة المشاغبين، صُنع بواسطة الذكاء الاصطناعي، بعدما قام أحد الأشخاص بإدخاله عبر أحد التطبيقات، ليخرجه بشكل كوميدي مثير أيضًا، رغم تحويله من اللغة العربية للإنجليزية، ونشره عبر موقع التغريدات الشهير «إكس».

الفيديو حاز على عدد كبير من المشاهدات، ووصل في أيام قليلة لأكثر من 1.6 مليون مشاهدة، فضلاً عن آلاف التفاعلات المعبرة عن ردود الفعل المفاجئة، فالمميز أيضًا في المقطع هو أن طبقة الصوت التي يتحدث بها سعيد صالح وسهير البابلي لم تتغير.

قصة مدرسة المشاغبين

الجدير بالذكر أن مسرحية مدرسة المشاغبين، تتمثل في خمسة طلاب المشاغبين داخل فصل واحد في مدرسة، لكن لم يستطع أحدًا السيطرة على تصرفاتهم، أبرزهم مدير المدرسة، وتدور أحداث المسرحية الكوميدية من خلال عدة مواقف، حتى يرسل مدير المنطقة التعليمية معلمة لتغير كل شئ، وهي الفنانة سهير البابلي، وفي البداية تعاني معهم لكن الأمور تتغير في النهاية، ونجحت في السيطرة عليهم.

مسرحية مدرسة المشاغبين ..

تم تحويل اللغة إلى الانجليزية بنفس نبرات الصوت بواسطة الذكاء الصناعي، فكان المشهد بهذا الشكل .. pic.twitter.com/hufruIq8wg — Yahya (@yahiahusain) February 29, 2024

أبطال مسرحية مدرسة المشاغبين

المسرحية من بطولة الفنان عادل إمام وأحمد زكي وسعيد صالح ويونس شلبي، وعبد الله فرغلي وحسن مصطفى، بالإضافة إلى هادي الجيار ونظيم شعراوي وسمير ولي الدين.