اسمها «أمينة» وشاركت بالصدفة في مدرسة المشاغبين.. ميمي جمال أسطورة المسرح

أيام تفصل ميمي جمال عن تكريمها في الدورة الثامنة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، المقرر إقامته يوم 25 نوفمبر الجاري وحتى يوم 30 من نفس الشهر، وبخلاف كونها نجمة سينما ودراما، لها باع كبير في العمل المسرحي، ويرصد «الوطن» أهم المسرحيات التي عملت بها.

يا أنا يا انتي يا دنيا

قدمت ميمي جمال مسرحية «يا انا يا انتي يا دنيا» وشارك في بطولتها كل من سمير غانم، أحمد بدير والمنتصر بالله وإيمان، والمسرحية من تأليف بهجت قمر وإخراج حسن عبد السلام، وبنفس فريق العمل قدمت ميمي مسرحية «وراك يا زمن»، وبعدها قدمت مع أحمد بدير وأحمد آدم مسرحية، «وراء كل رجل مجنون امرأة».

واستمرت الأعمال المسرحية لميمي جمال، حيث شاركت في عدد كبير من المسرحيات، فقدمت مع حسن حسني ومحمود القلعاوي وممدوح وافي مسرحية «ممنوع الكدب»، ومع نجاح الموجي وإبراهيم نصر ومحمود الشرقاوي «مطلوب مجرمين فورا»، وبعدها قدمت مسرحية «مجانين بالجملة» مع وحيد سيف وليلى جمال وسوسن ربيع.

وعملت ميمي أيضا مع حسن يوسف وعفاف شعيب وفاروق نجيب في مسرحية «ما كانش على البال»، وعملت مع علاء ولي الدين في مسرحية «ليلة القبض على صابر»، وعملت مع سمير غانم في مسرحية ووحيد سيف في مسرحية «ليلة جواز الشغالة».

كما قدمت ميمي أيضا «لو كنت حليوة» مع أبو بكر عزت وممدوح وافي ورياض الخولي، و«لا يا سي زكي» مع أحمد آدم وحسن الأسمر.

وتوالت المسرحيات، فقدمت «فلاح فوق الشجرة»، «غريب الدار»، «جنان في جنان»، «جعلوني مطربا»، «بخيل بالوراثة»، «بختك يا أبو بخيت»، «أهلا بكم في السجن»، «إلى المصيف يا زوجي الحبيب»، «الواد شطارة»، «اللي يصدق مراته»، «الستات ما يعرفوش يكدبوا»، «احنا اللي أخدنا الجايزة»، «احترس من مراتي»، «30 يوم في السجن»، «احترس من البلدوزر»، كما قدمت مع عبد المنعم مدبولي «مطرب العواطف»، ومسرحية «نمرة 2 يكسب» مع عبد المنعم مدبولي ومحمد عوض، ومسرحية «العبيط» مع محمد عوض أيضا، «جوزين وفرد» مع عبد المنعم مدبولي، أمين الهنيدي، سهير البابلي، حسن مصطفى.

مدرسة المشاغبين

كما عملت ميمي جمال في مسرحية «مدرسة المشاغبين» لفترة بعد اعتذار ليلى طاهر، وقدمت دور عفت عبد الكريم.

كما عملت في «عش المجانين»، «طار فوق العش»، «الناس اتجننت»، «مين جوز مين»، «الانفجار الجميل»، «ليلة حاولت أنساها»، «امشي عدل»، «العريس»، «افتح المحضر»، «مين يقدر على ريم»، «عصفور عقله طار»، «بندق بيه»، «أصل وخمسة»، «تلامذة آخر زمن»، «أزمة حمزة»، «زكي غبي جدا»، «تزوير في أوراق عاطفية»، «الصعايدة وصلوا» وشاركت بها بعد اعتذار هياتم عن العمل، «سوق الحلاوة»، «أنا عايزة مليونير»، «الحرامية أهم»، «قديمة العب غيرها»، «عائلة عصرية جدا»، «سيارة الهانم»، وغيرها من الأعمال المسرحية.