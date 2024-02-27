«الغرف التجارية»: تداول 8 آلاف طن سكر يوميا.. وحجب السلع جريمة عقوبتها الحبس

قال الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، إنَّ ما حدث من تلاعب في أسعار السكر بالسوق المحلية على مدار الأشهر الثلاثة الأخيرة تسبب في أزمة ناتجة عن بعض الممارسات، وذلك قبل أن تبادر الدولة بحل الأزمة بطرح 300 ألف طن سكر تم تحويلها لشركات التعبئة وحل المشكلة في هذه المنظومة اللوجستية.

وأضاف «عز»، في حوراه مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج «الحياة اليوم»، المُذاع على شاشة «الحياة»، أنَّ هامش ربح السكر بسيط للغاية، والسكر الذي طرح خلال الفترة الماضية كان مستوردا، كاشفا أنه يتم تداول 8 آلاف طن سكر يوميا.

السكر السلعة الوحيدة المسعرة جبريا

وتابع الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية: «بأي مهنة هناك من يستغل الظروف، والأزمة كان سببها لوجستي وليس تخزين، والسكر كان السلعة الوحيدة المسعرة جبريا وهو السكر غير الحر الذي توفره وزارة التموين بسعر للمستهلك 27 جنيها»

التسعير واستغلال الأزمة

وأكد أن حجب السلعة جريمة عقوبتها الحبس وأغلب السلع يحدد سعرها المنتج، واليوم جاءتنا قوائم الشركات التي تؤكد تراجع الأسعار، كما أن هناك شركات تابعة للدولة بدأت تورد سكر لحل الأزمة.