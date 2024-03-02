هشام حلمي بكر بعد وصوله مصر: «كنت جاي أنقذ والدي ومع الأسف ملحقتش»

قال هشام حلمي بكر، تعليقا على وفاة والده الموسيقار الكبير حلمي بكر: «الوضع صعب جدا، أنا جالي الخبر وأنا في طريقي للمطار، كنت جاي أنقذ والدي ومع الأسف الشديد ملحقتش».

وواصل خلال مداخلة عبر برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON باكيا: «كنت جاي المطار وقبل ما أركب الطيارة بساعة ونصف جالي خبر والدي بدلا من إنقاذه جاي أدفنه أسوأ 28 ساعة عشتهم في حياتي».

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وعن مشاعره أثناء الرحلة، قال: «فكرت في كل الحاجات الحلوة اللي كنا بنعملها لأنه كان في أوقات كتير حلو، الناس مش مقدرة الناس عاوزة تحكم علي وعلى أبويا وإحنا كنا راضين بعلاقتنا ببعض وكنا بنحترم بعضنا وإحنا متقبلين بعض وعشنا طول حياتنا متقبلين بعض، وطول رحلة الطائرة تذكرت كل الحاجات الحلوة وأنا صغير وباخد العود وأعمل نفسي بلحن».

واستكمل: «كنا نروح نجيب الجرايد من محطة مصر ويصحيني من ورا أمي وكنا ننزل كان بيحب يقرأ كل جورنال ومجلة في مصر».