للمرة الثانية.. أحمد محمود يشارك «العوضي» في مسلسل «حق عرب»

يعد الفنان أحمد محمود عبد الله، تميمة الحظ في مسلسلات أحمد العوضي، إذ قدم مشاهد لاقت إشادات واسعة، بمسلسل «اللي مالوش كبير»، ليشارك من جديد، في مسلسل «حق عرب» بطولة أحمد العوضي، ومن المقرر عرضه خلال السباق الرمضاني لعام 2024.

يشارك الفنان أحمد محمود عبد الله، في مسلسل حق عرب، وتدور أحداثه في منطقة الجمالية، إذ يدخل في صراعات مع أحمد العوضي، ويتعرض للخيانة، من أقرب الأشخاص له، لتتصاعد الأحداث في إطار شعبي، يشوق الجمهور لمعرفة ما يحدث.

فريق عمل مسلسل اللي مالوش كبير

حق عرب من بطولة الفنان أحمد العوضي، ويشارك في المسلسل مجموعة كبيرة من الفنانين، أبرزهم أحمد محمود عبد الله، دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، وفاء مكي سلوى عثمان، دنيا المصري، كارولين عزمي، والعمل الدرامي من إخراج إسماعيل فاروق، وتأليف محمود حمدان.

مشاركة الفنان أحمد محمود عبد الله في مسلسل اللي مالوش كبير

وليست هذه المرة الأولى، التي يشارك فيها الفنان أحمد محمود عبد الله، في الأعمال الدرامية، فقد ظهرا سويًا في مسلسل «اللي مالوش كبير»، وجذبت مشاهدهما سويًا الجمهور، لتتكرر التجربة في مسلسل حق عرب، المقرر عرضه خلال السباق الرمضاني لعام 2024.

قصة مسلسل اللي مالوش كبير

سرد مسلسل «اللي مالوش كبير»، تبدأ من خلال قصة فتاة تدعى «غزال» تتعرض لمشاكل عديدة، بعد حبها لـ«الخديوي»، الذي يحارب من أجلها، إلا أنه يتوفى في النهاية، والعمل من بطولة الفنانة ياسمين عبد العزيز، والفنان أحمد العوضي، ويشارك فيه عدد من الفنانين أبرزهم أحمد محمود عبد الله، خالد الصاوي، ودينا فؤاد والعمل الدرامي من إخراج مصطفى فكري، وﺗﺄﻟﻴﻒ عمرو محمود ياسين.