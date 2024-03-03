عاجل.. ظاهرة جوية تضرب 20 محافظة لمدة 5 ساعات بينها القاهرة

تشهد 20 محافظة خلال الساعات المقبلة تأثير ظاهرة جوية تعمل على حجب الرؤية الأفقية أحيانا على الطرق الرئيسية والفرعية القريبة من المسطحات المائية، وسط تحذيرات للمواطنين والمسافرين بتوخي الحذر أثناء القيادة في الصباح الباكر، جاء ذلك طبقاً لبيان هيئة الأرصاد الجوية حالة.

حالة الطقس اليوم في المحافظات

وأشار بيان هيئة الأرصاد الجوية تعرض 20 محافظة وهى «القاهرة، الجيزة، القليوبية، البحيرة، الإسكندرية، مطروح، كفر الشيخ، الدقهلية، القليوبية، الغربية، الشرقية، المنوفية، السويس، بورسعيد، دمياط، المنيا، الفيوم، بني سويف، سوهاج، الإسماعيلية» إلى تأثير الشبورة المائية الكثيفة بداية من الساعة 4 فجراً حتى 9 صباحا لمدة 5 ساعات.

انعدام الرؤية الأفقية أحيانا

وتنعدم فرص تكون الشبورة المائية الكثيفة في محافظات جنوب الصعيد إذ يسود طقس مشمس نهاراً دافئ شديد البرودة ليلاً.

تحذيرات للمواطنين من الشبورة المائية

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين أثناء القيادة في الصباح الباكر باتباع التعليمات الآتية:-

- عدم القيادة بسرعات كبيرة

- ترك مسافة آمنه بين السيارة والأخرى

- استخدام مصابيح الإنارة الخاصة بالسيارة

- عدم القيادة في حال انعدام الرؤية

- استخدام التنبيهات الصوتية الخاصة بالسيارة أثناء القيادة