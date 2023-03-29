دعاء اليوم السابع من رمضان 2023.. «اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري»

أيام شهر رمضان المبارك لها فضل كبير ومشاعر روحانية مختلفة، عن غيرها من الشهور الهجرية، يستقبلها المسلمون بحفاوة شديدة، ويكلولها بالدعاء والابتهالات والتقرب إلى الله عز وجل بالإضافة إلى مختلف الطاعات، ومن الطاعات المحببة إلى نفس الصائم وتقربه من الله في هذه الأيام العظيمة هي الدعاء، لذلك يبحث عدد من الصائمين عن دعاء اليوم السابع من شهر رمضان 2023، وهو ما يستعرضه التقرير التالي على سبيل المثال لا الحصر.

دعاء اليوم السابع من رمضان 2023

ومن دعاء اليوم السابع من رمضان 2023 الذي يمكن تردديه باستمرار دون التقيد بصيغة معينة أو وقت معين للدعاء:

- اللهم بعلمك الغيب، وقدرتك على الخلق أحيني ما علمتَ الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي، اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب.

- اللهمّ أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي الّتي فيها معاشي، وأصلح لي أخرتي الّتي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر.

- اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد.

- اللهم أنك عفو تحب العفو فاعف عنا وهو دعاء مستحب في ليلة القدر بصفة خاصة وفي العشر الأواخر من شهر رمضان بصفة عامة.

ويمكن أيضا ترديد أدعية أخرى نسأل الله فيها من خير الدنيا والآخرة ومنها:

- اللهم اكتبني من عتقائك يارب العالمين.

- اللهم لا يقضي شهر رمضان إلا وأنت راضي عنا يالله.

- اللَّهمَّ اكفني بِحلالِكَ عن حرامِكَ، وأغنِني بِفَضلِكَ عَن سواك.