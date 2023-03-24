دعاء اليوم الثاني من رمضان 2023.. اللهم أصلح لي ديني

من أفضل الأعمال التي يقوم به المسلم في شهر رمضان المبارك هي «الدعاء»، وتختلف صيغة الدعاء من شخص إلى آخر ولا توجد صيغة محددة يجب الالتزام بها في دعاء اليوم الثاني من رمضان2023، لكن يستعرض التقرير التالي عددا من الأدعية التي يمكن ترديدها على سبيل المثال لا الحصر.

دعاء اليوم الثاني من رمضان 2023

ونقدم في السطور التالية بعض الأدعية التي ممكن أن يستعان بها في الدعاء والتقرب إلى الله عز وجل في دعاء اليوم الثاني من رمضان 2023:

«اللهم ارزقنا التوفيق، وزدنا علمًا وعملًا صالحًا، واجعلنا من المتقين المخلصين، اللهم إني توكلت عليك وسلمت أمري إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، اللهم افتح لنا خزائن رحمتك، اللهم رحمة لا تعذبنا بعدها في الدنيا والآخرة، وارزقنا من فضلك الواسع رزقًا حلالًا طيبًا، ولا تحوجنا ولا تفقرنا إلى أحد سواك، وزدنا لك شكرًا، وإليك فقرًا، وبك عمّن سواك غنىً وتعفّفًا».

«اللهم سخر لي جميع خلقك كما سخرت البحر لسيدنا موسى عليه السلام، وألن لي قلوبهم كما ألنت الحديد لداود عليه السلام، فإنهم لا ينطقون إلا بإذنك، نواصيهم في قبضتك، وقلوبهم في يديك تصرفها كيف شئت، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا علام الغيوب أطفأت غضبهم بلا إله إلا الله، واستجلبت محبتهم ليكونوا سببًا في رزقي».

أدعوك يا إلهي دعاء من اشتدت به فاقته، وضعفت قوته، وقلت حيلته، دعاء الملهوف المكروب الذي لا يجد كشف ما نزل به إلا منك، فرج عني ما أهمني، وتولى أمري بلُطفك، وتداركني برحمتك وكرمك، إنك على كل شيء قدير.

يا لطيف، يا لطيف، يا لطيف، الطف بِي بلطفك الخفي، وأعني بقدرتك، اللهم إني أنتظر فرجك، وأرقب لُطفك، فالطف بي، ولا تكلني، إلى نفسي ولا إلى غيرك، لا إله إلا الله الرحمن الرحيم، اللهم إني أنزلتُ بك حاجتي كُلها، الظاهرة والباطنة.

أدعية قصيرة لليوم الثاني من رمضان

ومن دعاء اليوم الثاني من رمضان 2023 بعض الأدعية القصيرة التي يمكن أن يحفظها الشخص ويرددها بشكل مستمر ويمكن أن يتم ترديد ما يشاء العبد المسلم من ربه من خيري الدنيا والآخرة.

اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة.

اللهم إني أعوذ بك من سوء القضاء، ومن درك الشقاء، ومن شماتة الأعداء، ومن جَهْد البلاء.

اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي.

اللهم اجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر.