«الأرصاد»: طقس دافئ على القاهرة.. ممطر على محافظات الوجه البحري اليوم

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود البلاد اليوم طقس دافئ مع بداية ساعات النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة وشمال الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب الصعيد.

نشاط الرياح على محافظات القناة وشمال الدلتا

كما أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وجود نشاط للرياح الشمالية الغربية على محافظات السويس والإسماعيلية وبور سعيد وشمال الدلتا، حيث تتراوح سرعات الرياح بين 30 و33 كيلومترا في الساعة، وهي مثيرة للرمال والأتربة أحيانا على الطرق المفتوحة والسريعة والمدن الجديدة.

أماكن سقوط الأمطار اليوم

وفي ذات السياق، كشفت الأرصاد الجوية في بيان تفصيلي صادر عنها، عن أماكن سقوط الأمطار اليوم، مؤكدة أن صور الأقمار الصناعية تشير إلى وجود تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة على شمال الوجه البحري والسواحل الغربية للبلاد، وتضم كلا من الإسكندرية ومطروح والعلمين وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد، تصاحبها أمطار متوسطة وخفيفة ومتفاوتة الشدة أحيانا، كما تمتد الأمطار مع تقدم ساعات النهار إلى السواحل الشرقية للبلاد، وشمال ووسط سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وأكدت الأرصاد الجوية، أن السحب الممطرة لن تصل اليوم إلى القاهرة الكبري أو محافظات شمال الدلتا في حين يسود طقس غائم جزئيا خلال ساعات النهار.