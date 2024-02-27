«الأرصاد الجوية»: انخفاض مؤقت في درجات الحرارة لمدة 24 ساعة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن انخفاض طفيف ومؤقت سيحدث في درجات الحرارة اليوم على أغلب أنحاء الجمهورية، وذلك بسبب تأثر البلاد بكتل هوائية باردة قادمة من طبقات الجو العليا.

انخفاض مؤقت في الحرارة لمدة 24

وأشارت الأرصاد الجوية فى تقرير صادر عنها، إلى أن درجات الحرارة تنخفض بين 3 لـ4 درجات عن أمس، على أن تعاود الارتفاع مرة أخرى بداية من غدا وحتى مطلع الأسبوع المقبل بقيم 6 درجات على جميع أنحاء البلاد.

أمطار على السواحل

وأكدت الأرصاد الجوية في تقريرها أن السحب المنخفضة والمتوسطة تتكاثر الآن على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، يصاحبها أمطار متوسطة وخفية على مدار اليوم، كما يسود طقس غائم نسبيا على القاهرة الكبرى خلال فترات النهار، حيث نشهد اليوم طقسا مائلا للدفء نهارًا على مدن القناة وشمال الصعيد والقاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لافتة إلى وجود طقس بارد أثناء ساعات الليل وشديد البرودة في الصباح الباكر.