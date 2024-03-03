«التضامن»: الدعم الأسري والمجتمعي أول طريق العلاج من الأزمات النفسية

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنّ الوزارة تؤمن بأنّ الصحة العقلية والأمان النفسي من حقوق الإنسان، وأحد الطرق المهمة للوقاية من الأزمات، كما أنّ الدعم الأسري والمجتمعي أول طريق العلاج، والاكتشاف والتدخل المبكر يحسنان فرص العلاج بنسبة 80% إلى 90%، فضلا عن أنّ التربية الإيجابية واكتشاف أي اضطراب في عمر مبكر يقلل فرص إصابة الطفل بمرض في وقت لاحق من الحياة.

تقديم الدعم النفسي

وأوضحت القباج في تقرير لها، أنّ الوزارة تقدم ضمن مكون برنامج وعي للتنمية المجتمعية جانبا مهما من الدعم النفسي، ليس فقط للمضارين لكنه بشكل وقائي للأسر، وحثهم على مشاركة مشكلاتهم وحلها، وأنّ هناك حلا دائما مهما تعثرت الأزمات، متابعة: «نقدم دعما نفسيا للسيدات المضارات من زواج الأطفال والختان والعنف الأسري، ونقدم مكون دعم نفسي ضمن برنامج مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي».

وأكدت أنّ الوزارة تعمل على إزالة الوصمة عمن وقع في براثن التعاطي، فيما تقدم مراكز استضافة وتوجيه السيدات ضحايا العنف هذا الدعم داخل مراكزها لإزالة ما مرت به السيدة من أضرار، والوقوف إلى جانب الأسر ما بعد الكوارث والحوادث والعمليات الإرهابية.

مناطق الصراع في السودان

وأوضحت أنّه على خطوط النيران في غزة، وفي مناطق الصراع في السودان، وعلى خط الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، خرج الدعم النفسي للأسر كأحد أهم تدخلات الهلال الأحمر المصري التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، فما تراه هذه الأسر طوال مدة الصراع كان يحتاج إلى إدراج التدخلات النفسية كأحد أهم تدخلات فرق الهلال الأحمر في الميدان، ويحاول المتطوعون في الميدان تقديم خدمات متساوية من التدخلات النفسية والصحية والخدمية.