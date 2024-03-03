«الأرصاد» تكشف تأثير التغيرات المناخية على شتاء العام الجاري

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن التغيرات المناخية لها دور أساسي في اختلاف درجات الحرارة في فصل الشتاء، والذي من المقرر أن ينتهي بعد 20 يوما.

ارتفاع درجة الحرارة في الشتاء

وأضافت غانم في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه من الطبيعي أن نشهد في بعض الأيام ارتفاعات طفيفة في درجات الحرارة خلال الشتاء، لكنها ارتفاعات لا تبعد كثيرا عن قيم الحرارة في هذا الوقت من العالم.

وتابعت: «حتى الآن شهدنا فترات ارتفعت بها درجات الحرارة لأول مرة في فصل الشتاء، في المقابل شهدنا أيضا أيام انخفضت فيها درجات الحرارة، لكنها كانت على فترات بسيطة، لا تزيد عن فترتين فقط منذ بداية فصل الشتاء، وهذا أقل كثيرا من الفترات التي سجلت ارتفاعا في درجات الحرارة».

التغيرات المناخية تخضع للدراسة نهاية الشتاء

وأشارت إلى أن إثبات تأثر الشتاء بالتغيرات المناخية يخضع لعدة دراسات على أكثر من عام لدراسة مدى قوة التغيرات المناخية وبشكل كبير، لأن الحكم هنا لايجرى بناء على تغيرات مناخية في عام واحد أو فصل واحد فقط، بل يجب أن يتكرر التغير أكثر من مرة في نفس الفصل، حتى نقول أن هناك تغير مناخي في ذلك المكان.