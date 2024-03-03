تخفيضات تصل 30% بمعارض أهلا رمضان في القاهرة.. اعرف الأماكن

قال ناصر ثابت، مدير مديرية التموين بالقاهرة، إن معارض أهلا رمضان بالعاصمة توفر السلع الاستراتيجية بتخفيضات تتراوح بين 20 إلى 30% بالمعرض الرئيسي في أرض المعارض بمدينة نصر، الذي يضم غرفة عمليات للربط بالمديرية لتوفير احتياجات المعرض أولا بأول، بالإضافة إلى معرض ثانٍ في ميدان الأميرية، والمعرض الثالث في باب الشعرية والرابع بمدينة بدر.

توافر كل السلع الأساسية

وأضاف «ثابت» في تصريحات لـ«الوطن»، استمرار التوسع في إقامة معارض وشوادر بالإضافة إلى معارض «أهلا رمضان» لتغطية كل أحياء القاهرة بمناطقها الأربعة، مشيرًا إلى توافر كل السلع الأساسية بها خاصة الأرز والزيت والسكر والدقيق والمكرونة واللحوم والدواجن والأسماك والفاكهة والخضروات لتلبية احتياجات المواطنين.

افتتاح معرض التمور

وأوضح مدير مديرية التموين بالقاهرة، أن معرض التمور أقيم في حديقة الحرية بالزمالك يتم بالتعاون مع وزارة الزراعة، ومركز البحوث الزراعية، ووزارة التجارة، ومديرية تموين القاهرة، واتحاد الصناعات الغذائية، ومنصة «أيادي مصر»، الذي يستمر حتى يوم الخميس المقبل 5 مارس 2024.

وأشار إلى تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية والتصدي لكل أشكال الغش التجاري، وذلك من خلال حملات مكثفة وعمل ليل نهار بقطاعات العاصمة الأربع لأحكام الرقابة وضمان توافر السلع بالأسعار الرسمية كما توجد حملات رقابية مكثفة لضبط الأسواق، والتأكد من الالتزام التام بالقوانين والقرارات التموينية المنظمة لذلك واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.