مواعيد قطارات التالجو على الخطين البحري والقبلي.. التفاصيل كاملة

حددت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، مواعيد قطارات التالجو على الخطين القبلي والبحري، موضحة أن هذه النوعية من القطارات، تقدم خدمات على أعلى مستوى ومزودة بوسائل تأمين عالية، فضلاً عن تزويدها بكاميرات مراقبة، وشاشات عرض في العربات.

مواعيد قطار رقم 2022

-يتحرك القطار من الإسكندرية الساعة 7:00 صباحاً.

- يصل إلى سيدي جابر الساعة 7:20 صباحاً.

- يصل إلى القاهرة الساعة 9:35 صباحاً.

مواعيد قطار رقم 2023

- يتحرك من القاهرة الساعة 2:00 مساءً.

- يصل إلى سيدي جابر الساعة 4:33 مساءً.

- يصل إلى الإسكندرية الساعة 4:30 مساءً.

مواعيد قطار رقم 2024

- يتحرك من الإسكندرية الساعة 2:00 مساءً.

- يصل إلى سيدي جابر الساعة 2:17 مساءً.

- يصل إلى القاهرة الساعة 4:30 مساءً.

مواعيد قطار رقم 2025

- يتحرك من القاهرة الساعة 8:00 صباحاً.

- يصل إلى سيدي جابر الساعة 1:33 صباحاً.

- يصل إلى الإسكندرية الساعة 1:30 صباحاً.

مواعيد قطار رقم 2026

- يتحرك من الإسكندرية الساعة 6:50 مساءً.

- يصل إلى سيدي جابر الساعة 7:05 مساءً.

- يصل إلى القاهرة الساعة 9:20 مساءً.

مواعيد قطار رقم 2027

- يتحرك من القاهرة الساعة 7:00 مساءً.

- يصل إلى سيدي جابر الساعة 9:23 مساءً.

- يصل إلى الإسكندرية الساعة 9:30 مساءً.

مواعيد قطار رقم 2030

- يتحرك من القاهرة الساعة 7:00 مساءً.

- يصل إلى الجيزة الساعة 7:25 مساءً.

- يصل إلى أسيوط الساعة 11:45 مساءً.

- يصل إلى سوهاج الساعة 1:00 صباحاً.

- يصل إلى قنا الساعة 2:45 صباحاً.

- يصل إلى الأقصر الساعة 3:45 صباحاً.

- يصل إلى إدفو الساعة 5:08 صباحاً.

- يصل إلى كوم إمبو الساعة 6:00 صباحاً.

- يصل إلى أسوان الساعة 6:40 صباحاً.

مواعيد قطار رقم 2031

- يتحرك من أسوان الساعة 7:00 مساءً.

- يصل إلى كوم إمبو الساعة 7:42 مساءً.

- يصل إلى إدفو الساعة 8:31 مساءً.

- يصل إلى الأقصر الساعة 1:00 مساءً.

- يصل إلى قنا الساعة 1:50 مساءً.

- يصل إلى سوهاج الساعة 00:45 صباحاً.

- يصل إلى أسيوط الساعة 2:10 صباحاً.

- يصل إلى الجيزة الساعة 6:30 صباحاً.

- يصل إلى القاهرة الساعة 6:50 صباحاً.