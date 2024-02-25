وظائف شاغرة في جامعة سوهاج.. الشروط وموعد التقديم

أعلنت وزارة التعليم العالي، فتح باب التقديم لوظائف شاغرة في جامعة سوهاج، من الفترة 25 فبراير وحتى 25 مارس المقبل.

وأوضحت الوزارة عبر بوابة الوظائف الحكومية، تفاصيل الوظائف المطلوبة في جامعة سوهاج، والمستندات المطلوبة، والتي تتضمن الآتي:

- مديرعام الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي

- أمين كلية العلوم

المستندات المطلوبة:

1- بيان حالة وظيفية حديث معتمد، موضحا به (الاسم – تاريخ الميلاد – المؤهل العلمي – والمؤهلات الإضافية – تقارير كفاية الأداء عن ثلاث سنوات سابقة – الجزاءات – الخبرة النوعية والزمنية –التدرج الوظيفي– الوظائف الإشرافية والقيادية التي شغلها المتقدم – الدورات التدريبية ونوعها ومكانه).

2- بيان تفصيلي عن إنجازاته وإسهاماته، معتمدا من السلطة المختصة.

3- مقترحاته لتطوير العمل، ويراعى في المقترح أن يتضمن أهدافا محددة، قابلة للقياس والتطبيق، ومشتملة على وسائل التحقيق في حدود الإمكانيات المالية والبشرية المتاحة، وتوضيحا لمهاراته القيادية وقدراته العلمية والعملية، ومدى إجادته للغات أجنبية ومعرفته بعلوم الحاسب الآلي، ومدعما بالمستندات.

4 – شهادة قانونية بعدم الإحالة للمجالس التأديبية، أو توقيع جزاءات تأديبيه أو جنائية.

5 – سيرة ذاتية.

6 - شهادة تفيد بسلبية عدم تعاطي مخدرات حديثة ومعتمدة بخاتم شعار الجمهورية، طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2022، بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (73) لسنة 2021.

طريقة التقديم على وظائف جامعة سوهاج

وطبقا لإعلان بوابة الوظائف تقدم الطلبات باسم رئيس الجامعة، وذلك بالأمانة الفنية للجنة اختيار القيادات، مع تقديم أصل +6 نسخ من ملف الإنجازات.