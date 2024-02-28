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تعيينات وزارة الإسكان.. آخر موعد لتلقي طلبات وظائف 2024

كتب:

سلامة عامر
07:08 م | الأربعاء 28 فبراير 2024
بوابة الوظائف الحكومية

بوابة الوظائف الحكومية

تنتهي الهيئة العامة للتخطيط العُمراني التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمُجتمعات العمرانية، 18 مارس المقبل 2024، من تلقي طلبات الراغبين في شغل عدد من الوظائف التخصصية، «رئيس المركز الإقليمي لتخطيط وتنمية إقليم قناة السويس - مدير عام الإدارة العامة للمكتب الفني - مدير عام الإدارة العامة لتخطيط أقاليم شمال الجمهورية».

الشروط المطلوبة لوظائف وزارة الإسكان 2024

وكشفت الهيئة العامة للتخطيط العُمراني، الشروط المطلوبة لشغل الوظائف المعلن عنها، التي يجب توافرها في المتقدمين كالتالي:

  • يشرف على المُخططات الاستراتيجية لأقاليم شمال الجمهورية.
  • يشرف على إعداد قواعد البيانات اللازمة لتنمية المحافظات التابعة لأقاليم شمال الجمهورية من حيث التوزيع المكاني للموارد الطبيعية والبشرية، ومساحات المحافظات في كل إقليم، من حيث وضع عواصم المحافظات.
  • يشرف على إعداد الدراسات للتخطيط الإقليمي الخاصة بإقليم شمال الجمهورية، ومحافظاته وإعداد ملامح الرؤي التنموية لمراكزها.

المهارات الفنية لوظائف وزارة الإسكان 2024

وحددت الهيئة المهارات الفنية المطلوب توافرها في المتقدمين من الراغبين لشغل الوظائف المعلن عنها، كالتالي:

  1. المعرفة الكافية بالقواعد والنظم واللوائح التي تحكم مجال عمل الوظيفة.
  2. المعرفة الكافية بإحدى اللغات الأجنبية.
  3. القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي.

مكان التقدم لوظائف الإسكان 2024

أشارت إلى أن الطلبات للوظائف المُعلنة، تُقدم باليد إلى الأمانة الفنية للجنة الدائمة للوظائف القيادية والإشرافية بالهيئة، بمقرها الكائن «العاصمة الإدارية – حي الوزارات – مبنى وزارة الإسكان والمرافق والمٌجتمعات العٌمرانية – الدور الخامس»، خلال مواعيد العمل الرسمية من الساعة التاسعة صباحا حتى الثانية مساء، ولن يلتفت إلى الطلبات التي ترد بعد الميعاد أو المرسلة بالبريد الورقي أو الإلكتروني.

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سلامة عامر
بقلم سلامة عامر

مسئول عن تغطية ملف الكهرباء والمحليات.