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«الأرصاد» تحذر موجة حارة جديدة خلال 48 ساعة.. تنتهي في هذا الموعد

كتب:

انتصار الغيطانى
12:16 م | الأحد 03 مارس 2024
الأرصاد الجوية تحذر موجة حارة جديدة خلال 48 ساعة..تصل لـ30 درجة

الأرصاد الجوية تحذر موجة حارة جديدة خلال 48 ساعة..تصل لـ30 درجة

حذّرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في تقرير تفصيلي صادر عنها، من موجة حارة جديدة تشهدها البلاد بعد 48 ساعة من اليوم، وتستمر أيضًا لمدة 48 ساعة فقط، إذ تصل الحرارة العظمى إلى 30 درجة على عددٍ من المدن والمحافظات.

موجة حارة جديدة لمدة 48 ساعة

وأضافت الأرصاد الجوية، أن الموجة الحارة الجديدة ستعمل على ارتفاع قيم الحرارة العظمي من 3 لـ4 درجات، في طقس الثلاثاء والأربعاء المقبلين، وتستمر هذه الموجة لمدة 48 ساعة فقط على جميع أنحاء البلاد بدءًا من محافظات الجنوب وصولًا إلى السواحل الشمالية الغربية والشرقية.

كتل هوائية صحراوية

وأشارت الأرصاد إلى أنّ البلاد ستتأثر بنشاط للرياح الشمالية الغربية من المناطق الصحراية يصاحبها كتل هوائية حارة، تعمل على ارتفاع قييم الحرارة وتستمر لمدة 48 ساعة فقط، على جميع المحافظات، بقيم تتراوح بين 3 لـ4 درجات، وسرعان ما تنخفض الحرارة مع بداية ساعات مساء الأربعاء المقبل، إلى نحو 5 درجات في طقس الخميس.

درجات الحرارة الثلاثاء 5-3-2024

القاهرة والوجه البحري: العظمى 25 والصغرى 14 درجات.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 22 والصغرى 12 درجات.

جنوب سيناء والبحر الأحمر: العظمى 27 والصغرى 17 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 27 والصغرى 12 درجات.

جنوب الصعيد: العظمى 30 والصغرى 15 درجة.

درجات الحرارة الأربعاء 6-3-2024

القاهرة والوجه البحري: العظمى 24 والصغرى 13 درجات.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 20 والصغرى 12 درجات.

جنوب سيناء والبحر الأحمر: العظمى 27 والصغرى 16 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 25 والصغرى 11 درجات.

جنوب الصعيد: العظمى 30 والصغرى 15 درجة.

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