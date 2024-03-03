«الأرصاد» تكشف تفاصيل الطقس بعد انتهاء الموجة الحارة: انخفاض جديد في درجات الحرارة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو هيئة الأرصاد الجوية، عن انخفاض جديد وتدريجي في قيم درجات الحرارة اليوم على جميع مدن ومحافظات الجمهورية، بعد انتهاء موجة الطقس الحار التي سيطرت على البلاد بنهاية الأسبوع الماضي.

انخفاض درجات الحرارة

وأضافت غانم لـ«الوطن»، أنّ البلاد تتمتع بطقس شتوي معتدل الحرارة على جميع أنحاء الجمهورية، حيث نشهد انخفاضا تدريجيا في قيم الحرارة العظمى بين 4 حتى 6 درجات مقارنة بدرجات الحرارة المسجلة يومي الخميس والجمعة الماضيين، مشيرة إلى استمرار الانخفاض في درجات الحرارة، حيث تستقر الآن حول معدلاتها الطبيعية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة اليوم على السواحل الشمالية الغربية وسيناء وجبال البحر الأحمر والقاهرة ومدن القناة، جاءت كما يلي.

القاهرة 23 13

أكتوبر 23 12

بنهــــا 22 13

دمنهور 23 13

وادي النطرون 23 12

كفر الشيخ 22 12

المنصورة 22 13

الزقازيق 23 13

شبين الكوم 23 12

طنطا 23 12

دمياط 21 13

بورسعيد 21 14

الإسماعيلية 24 12

السويس 23 13

العريش 21 11

رفح 21 11

رأس سدر 22 13

نخل 20 4

كاترين 19 2

الطور 24 14

طابا 20 13

شرم الشيخ 26 16

الإسكندرية 21 12

العلمين الجديدة 21 12

مطروح 19 10

السلوم 20 9

سيوة 23 10

رأس غارب 25 15

الغردقة 25 16

سفاجا 24 16

مرسى علم 25 16

شلاتين 27 18

حلايب 25 18

أبو رماد 27 17

رأس حدربة 25 17

الفيوم 24 11

بني سويف 24 11

المنيا 24 10

أسيوط 25 10

سوهاج 25 11

قنا 27 12

الأقصر 28 12

أسوان 29 14

الوادي الجديد 27 9

أبوسمبل 28 13