«DMC» تعرض تقريرا عن سميرة موسى.. أول عالمة ذرة مصرية

عرض برنامج «8 الصبح»، المذاع عبر فضائية «DMC»، تقريرًا عن أول عالمة ذرة مصرية الدكتورة سميرة موسى.

وجاء في التقرير: «أول عالمة ذرة مصرية، ولدت في 3 مارس 1917 قرية سنبو الكبري مركز زفتى بمحافظة الغربية، التحقت بمدرسة (سنبو) الأولى وحفظت أجزاء من القرآن الكريم، وكانت مهتمة بقراءة الصحف، انتقلت مع والدها للقاهرة والتحقت بمدرسة قصر الشوق الابتدائية، ثم بمدرسة بنات الأشراف الثانوية الخاصة».

وأضاف التقرير: «حصلت على الجوائز الأولى في جميع مراحل تعليمها، وكانت الأولى على الشهادة التوجيهية عام 1935، والتحقت بكلية العلوم جامعة القاهرة، وتتلمذت على يد العالم المصري مصطفى مشرفة».

وتابع: «حصلت على بكالوريوس العلوم، وكانت الأولى على دفعتها، فعُينت معيدة كأول فتاة يتم تعيينها فى كلية العلوم، حصلت على الماجيستير فى موضوع التواصل الحراري للغازات، وسافرت في بعثة إلى بريطانيا درست فيها الإشعاع النووي».