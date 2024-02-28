قصور الثقافة تواصل فعاليات «مبدعون مختلفون» للطلاب ذوي الهمم في الجيزة

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، فعاليات مبادرة «مبدعون مختلفون» لليوم الثاني على التوالي والمنفذة بمحافظة الجيزة تحت شعار «نحن معكم» لتنمية مهارات طلاب المدارس من ذوي القدرات الخاصة، وتأهيلهم ودمجهم بالمجتمع، في إطار برتوكول التعاون بين وزارتي الثقافة والتربية والتعليم.

مسابقة ثقافية وتوزيع مجلات قطر الندى على الفائزين

بدأت الفعاليات من مدرسة دار الشفا لمرضى القلب بمحاضرة فنية بعنوان «الدلالات النفسية للألوان»، أوضحت خلالها دينا مغيث تأثير الألوان على الأفراد وعلى سلوكياتهم وحالتهم المزاجية، أعقب ذلك ورشة لتعليم الطباعة بالاستنسل، كما قدمت ولاء محمود لقاء بعنوان «الألعاب الإلكترونية وتأثيرها على السلوك» واختتمت الفعاليات بمسابقة ثقافية وتوزيع مجلات قطر الندى على الفائزين.

وبالتوازي شهدت مدرسة الطلائع لمرضى القلب بإقامة مجموعة من الورش الفنية منها ورشة عمل تشكيلات بالصلصال تدريب خديجة موسى، وورشة مشغولات يدوية بالخرز، وأخرى لتعليم أساسيات الرسم والتلوين تدريب أميرة عبد الحليم.