«الزراعة» تعلن مواعيد ري القمح في المحافظات.. جدول بجميع الأيام

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، جدول مواعيد ري القمح خلال الأسبوع الجاري، منعا لتعرض المحصول إلى هبوب الرياح النشطة خلال شهر أمشير الحالي.

وقال الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ، إنه في حال ري القمح خلال هبوب الرياح أو قبلها مباشرة، يتعرض النبات لظاهرة الرقاد الجزئي أو الكلي، ما يتسبب في خسائر كبيرة للمزارعين.

هبات الرياح تصل من 35 إلى 40 كيلو متر في الساعة

وأشار إلى أن مركز تغير المناخ يتنبأ لحالة هبوب الرياح في كل محافظة، ومن ثم يجب توخي الحذر خلال تلك الفترة أو قبلها، وبناء على قراءات نماذج التنبؤ بالمناخ في الفترة من الأحد حتى الجمعة المقبلة، فإن هبات الرياح تصل من 35 إلى 40 كيلو متر في الساعة، وعن وضع الرياح ومدى الحاجة للري خلال الأسبوع فهي كالأتي:

جدول مواعيد ري القمح خلال الأسبوع

- الأحد: يوجد هبات للرياح في معظم المحافظات، ما عدا الجيزة والقليوبية وبني سويف والفيوم والمنيا.

- الاثنين: يشهد هدوءًا نسبيا لهبات الرياح في كل الجمهورية ويمكن الري في كل المحافظات.

- الثلاثاء: تنشط الرياح في محافظات الصعيد (أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان)، ولا ينصح بري القمح فيهم والري في بقية المحافظات.

- الأربعاء: هبات للرياح في معظم محافظات الجمهورية، ولا ينصح بإجراء الري.

- الخميس: يوجد هدوء نسبي لنشاط الرياح في كل المحافظات.

- الجمعة: تنشط الرياح في معظم المحافظات، ولا ينصح إجراء الري.

وأشار فهيم إلى أنه يمكن إضافة من 10 – 12 كيلوجراما سلفات بوتاسيوم مع ري القمح في برميل، مع الاستعداد لمكافحة حشرات المنّ، لأنها بدأت تظهر وتنتشر.