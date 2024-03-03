وظائف للمعلمين في المدرسة المصرية الدولية بالتجمع.. اعرف الشروط والتفاصيل

أعلنت المدرسة المصرية الدولية الحكومية في التجمع الخامس التابعة للإدارة العامة للمدارس الحكومية الدولية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حاجاتها لمعلمين «إعدادي - ثانوي» للقسم المتوسط (MYP) للعمل للعام الدراسي 2024-2025 في تخصصات «دراسات اجتماعية، ENGLISH، لغة عربية، دين، MATH، أخصائي اجتماعي، أخصائي مكتبة، DRAMA، IT، ART، SCIENCE، PHE(PE) DESIGN».

شروط التقدم لوظائف المعلمين

وأوضحت المدارس المصرية الدولية في التجمع الخامس، عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، شروط التقدم لوظائف المعلمين بالمدرسة، كما يلي.

- إجادة التعامل مع الحاسب الآلي وتكنولوجيا التعليم واللغة الإنجليزية.

- إجادة المادة العلمية القبول من معلمي وزارة التربية والتعليم.

- أن يكون الموظف على رأس عمله في المدارس الحكومية والرسمية بوزارة التربية والتعليم.

- العمل بنظام المأمورية المجددة سنويا، حيث يمنح المعلم حافزا شهريا نظير الجهود غير العادية.

- تقدم صحيفة أحوال حديثة معتمدة بختم النسر.

- تقديم سيرة ذاتية باللغة العربية واللغة الإنجليزية.