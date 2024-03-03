توقعات بتراجع أسعار الأجهزة الكهربائية.. و«الشعبة» توضح السبب

شهدت أسعار الأجهزة الكهربائية تراجعات كبيرة في الأسواق المحلية، وهو ما أكده عدد كبير من ممثلي شعبة الأجهزة الكهربائية في الاتحاد العام للغرف التجارية والتجار في السوق المحلي.

وجاءت انخفاضات أسعار الأجهزة الكهربائية عقب الانهيارات التي حققها الدولار في السوق الموازية، ما ساهم في خفض العديد من الأجهزة والسلع في السوق المحلي، حيث تشير التوقعات إلى استمرار تراجعات أسعار السلع والمنتجات نظرا لاستمرار انهيار السوق السوداء.

أسباب تراجع أسعار الأجهزة الكهربائية

من جانبه، قال جورج زكريا، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة القاهرة التجارية، إنّ أسعار الأجهزة شهدت تراجعا ملحوظا منذ بداية فبراير الماضي نتيجة الكثير من العوامل.

وأضاف لـ«الوطن»، أنّ المواطنين في الوقت الحالي لا يفكرون في شراء الأجهزة بل مستلزمات شهر رمضان، ما يجعل هناك وفرة كبيرة في المعروض من الأجهزة الكهربائية لتتجه إلى الانخفاض.

الدولار يؤثر على أسعار الأجهزة

وأشار إلى أنّه نظرا لتراجع سعر الدولار في السوق السوداء، فمن المؤكد أنّ أسعار الأجهزة تأثرت بشكل كبير وواضح، ما يظهر بشكل أوضح خلال الشهور القليلة المقبلة مع قيام الحكومة بفتح وإصدار الاعتمادات الاستيرادية للمستوردين والمصانع، ويُزيد المعروض أكثر وبسعر الدولار المنخفض، لذلك ستنخفض تكاليف الإنتاج بشكل كبير وعليه ستتراجع الأسعار.

وشهدت أسعار الأجهزة الكهربائية حالة من الركود النسبي منذ بداية شهر فبراير الجاري، متوقعًا تراجعا بنسبة تتراوح بين 15 و20%.