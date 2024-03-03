رئيس «القومي للمرأة»: الرئيس السيسي السند الأول للسيدات

قالت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إن السيدات في مواقع اتخاذ القرار تدرك أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية هو السند الأول للسيدات في مصر، وأن القيادة السياسية المصرية تثق في رؤية وتوجهات المرأة ووفرت لها العديد من الفرص.

جاء ذلك خلال انطلاق فعاليات الدورة الثالثة لقمة المرأة المصرية المهنية، والتي ينظمها منتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيرا بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة والاتحاد الأوروبي، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وعدد الوزراء، كما تشهد فعاليات القمة حضور نسائي دولي ومحلي موسع، حيث يشارك في الفعاليات نخبة من كبار المسؤولين الحكوميين والخبراء والمتخصصين وممثلي المنظمات الدولية وقيادات نسائية رفيعة المستوى، إلى جانب ممثلي شباب الجامعات من الطالبات وأصحاب المبادرات التنموية

الحياة العملية للمرأة

وأكدت رئيس القومي للمرأة، أن الحياة العملية قد تكون أكبر التحديات التي تواجه المرأة المصرية، مؤكدة أن الدراسات أتثبتت أن المرأة لديها القدرة والحكمة في اتخاذ القرارات وهن الأفضل لمواقع اتخاذ القرار، حيث أن الفتيات المصريات لديهن أحلاما عديدة تحتاج إلى الدعم حتى تتمكن من الوصول إليها.

وأشار إلى أن الدولة المصرية تشهد تمكين كبير للسيدات ولا يوجد أي باب مغلق أمامهن، وأصبحت التحديات أقل حدة من قبل وأسهل للتعامل معها والدستور المصري يطبق ويعمل على حماية المرأة.